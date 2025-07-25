ГБР расследует гибель нардепа Рущишина в дорожной аварии – фото с места

Депутат от Голоса получил смертельные травмы за рулем Harley Davidson

Ярослав Рущишин (Фото: УКУ)

Государственное бюро расследований выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб депутат Верховной Рады от Голоса Ярослав Рущишин. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным правоохранителей, авария произошла вечером 24 июля на автодороге Н-09 "Мукачево – Львов" вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной общины Ивано-Франковской области.

Мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился депутат, въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель.

Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости. В результате столкновения Рущишин получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в скорой.

Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Она работала всю ночь: проводила осмотр места происшествия, фиксировала следы, изымала записи с камер видеонаблюдения, опрашивала очевидцев.

Офис генпрокурора открыл производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего.

Информация о гибели депутата появилась поздно вечером в четверг.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

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