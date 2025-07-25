ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина в дорожній аварії – фото з місця
Ярослав Рущишин (Фото: УКУ)

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув депутат Верховної Ради від Голосу Ярослав Рущишин. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними правоохоронців, аварія сталася ввечері 24 липня на автодорозі Н-09 "Мукачево – Львів" поблизу села Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області.

Мотоцикл Harley Davidson, за кермом якого перебував депутат, в’їхав у причіп, зчеплений із трактором, яким керував місцевий мешканець.

Інцидент стався у темну пору доби, в умовах обмеженої видимості. Унаслідок зіткнення Рущишин отримав тяжкі травми та згодом помер у швидкій.

Одразу після надходження повідомлення про ДТП на місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Вона працювала всю ніч: проводила огляд місця події, фіксувала сліди, вилучала записи з камер відеоспостереження, опитувала очевидців.

Офіс генпрокурора відкрив провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Інформація про загибель депутата з’явилась пізно ввечері в четвер.

ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина в дорожній аварії – фото з місця
Фото: ДБР
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина в дорожній аварії – фото з місця
Фото: ДБР
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина в дорожній аварії – фото з місця
Фото: ДБР
ДБР розслідує загибель нардепа Рущишина в дорожній аварії – фото з місця
Фото: ДБР
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ДБРдтпЯрослав Рущишин