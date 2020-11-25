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Глава ОТГ в Ровенской области скончался от коронавирусной болезни

25.11.2020, 11:41
Глава ОТГ в Ровенской области скончался от коронавирусной болезни - Фото
Виктор Талащук (фото - vse.rv.ua)

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер Виктор Талащук – глава Малолюбашевской объединенной территориальной громады в Ровенской области. Об этом сообщил в Facebook его зять, депутат Ровенского горсовета Александр Курсик. 

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Ранее Талащука переизбрали на второй срок главы ОТГ, за него на последних местных выборах проголосовали 95% избирателей, пишет zaxid.net. До этого он возглавлял громаду с 2017 года. 

  • 28 октября 2020-го умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидировал на выборах мэра. В Борисполе состоятся новые выборы.
Станислав Стороженко
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ОТГ ровно коронавирус COVID-19 Виктор Талащук

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