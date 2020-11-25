Глава ОТГ в Ровенской области скончался от коронавирусной болезни
25.11.2020, 11:41
Виктор Талащук (фото - vse.rv.ua)
От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер Виктор Талащук – глава Малолюбашевской объединенной территориальной громады в Ровенской области. Об этом сообщил в Facebook его зять, депутат Ровенского горсовета Александр Курсик.
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Ранее Талащука переизбрали на второй срок главы ОТГ, за него на последних местных выборах проголосовали 95% избирателей, пишет zaxid.net. До этого он возглавлял громаду с 2017 года.
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