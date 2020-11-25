Глава ОТГ в Ровенской области скончался от коронавирусной болезни

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер Виктор Талащук – глава Малолюбашевской объединенной территориальной громады в Ровенской области. Об этом сообщил в Facebook его зять, депутат Ровенского горсовета Александр Курсик.

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Ранее Талащука переизбрали на второй срок главы ОТГ, за него на последних местных выборах проголосовали 95% избирателей, пишет zaxid.net. До этого он возглавлял громаду с 2017 года.

28 октября 2020-го умер заболевший коронавирусом мэр Борисполя Анатолий Федорчук. Партия Наш край заявляла, что он лидировал на выборах мэра. В Борисполе состоятся новые выборы.

Станислав Стороженко

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