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Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от решений Кабмина - мэр

11.08.2020, 15:47
Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от решений Кабмина - мэр - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уверен, что COVID-19 - надолго, нужно "научиться с ним жить"

Несмотря на решения Кабмина по коронавирусному карантину в Украине дети в Ивано-Франковске пойдут в школы 1 сентября 2020 года. Об этом у себя Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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"Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений - дети 1 сентября идут в школу", - подчеркнул мэр.

По его словам, сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения детей.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании", - отметил Марцинкив.

Он уточнил, что правительство меняет условия каждый день, но местная власть ставит цель – "создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября".

"Этот вирус  с нами надолго, и мы должны научиться с ним жить", - уверен мэр Ивано-Франковска.

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Арина Толина
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