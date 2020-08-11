Ивано-Франковск откроет школы 1 сентября независимо от решений Кабмина - мэр

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив уверен, что COVID-19 - надолго, нужно "научиться с ним жить"

Несмотря на решения Кабмина по коронавирусному карантину в Украине дети в Ивано-Франковске пойдут в школы 1 сентября 2020 года. Об этом у себя Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

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"Независимо от решений правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений - дети 1 сентября идут в школу", - подчеркнул мэр.

По его словам, сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения детей.

"Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании", - отметил Марцинкив.

Он уточнил, что правительство меняет условия каждый день, но местная власть ставит цель – "создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября".

"Этот вирус с нами надолго, и мы должны научиться с ним жить", - уверен мэр Ивано-Франковска.

9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина технически не готова к дистанционному обучению в школах по всей стране.

15 июля глава Минздрава Максим Степанов рассказал о правилах, которые Минздрав разрабатывает для посещения школ.

29 июля Степанов заявил, что большинстве городов школы смогут открыться 1 сентября.

7 августа сообщалось, что школы Львова откроются 1 сентября, но праздничные линейки будут отменены.

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Арина Толина

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