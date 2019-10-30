Жителей Лисичанска снова могут оставить без воды: что известно

Луганское энергетическое объединение получило сообщение от компании-поставщика ООО Энера Восток об обесточивании Лисичанскводоканала 5 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.
В ЛЭО подчеркнули, что это свидетельствует о том, что водники не выполняют обещания оплаты текущих счетов.
"В связи с тем, что также не выполняются договоренности перед ЛЭО. Большая просьба обратить внимание на этот вопрос представителей местной власти и депутатов, ведь обесточивание может произойти накануне начала отопительного сезона. Жителям Лисичанска советуем запастись водой и терпением", - отметили в пресс-службе.
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