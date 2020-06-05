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Карантин. Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию: назвали дату

Карантин. Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию: назвали дату - Фото
КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)
05.06.2020, 14:48

В штабе ООС пока не стали раскрывать детали возможного открытия пунктов пропуска на линии разграничения

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе готовят к открытию с 10 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам совещания.

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"В штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда выезда (КПВВ) на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Официальной информации на странице ООС в Facebook об открытии КПВВ по состоянию на 14:48 не было.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчения карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

В штабе ООС уточнили сегодня LIGA.net, что пока не могут сообщить подробности по открытию КПВВ.

  • 2 июня сообщалось, что пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, которые закрыты из-за коронавирусного карантина, готовят к открытию после 10 июня.

Читайте также: Глава Луганской ОГА объяснил, почему рано открывать пункт пропуска после 10 июня

 

Арина Толина
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