Карантин в Украине. В Одессе отменили Юморину, кинотеатры и ТРЦ посещать можно

Фото: odessa.online

В связи с введением карантина в Украине Одесская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ограничила массовые мероприятия и рекомендовала временно закрыть учебные заведения, включая вузы, ПТУ и частные школы до 3 апреля, но кинотеатры и торговые центры будут работать. Об этом сообщает Думская.

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Принято решение отменить проведение Юморины. Детские сады будут работать, но сформируют дежурные группы для детей, которых родителям не с кем оставить.

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"Комиссия приняла решение относительно ограничения массовых мероприятий - не больше 200 человек", - отметил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

По его словам, театры, кинотеатры и торгово-развлекательные центры будут работать.

Порты и аэропорты функционируют в штатном режиме с усиленными противоэпидемическими мерами, а рынкам направят рекомендации относительно допустимого количества людей в одном месте.

"В случае необходимости и ухудшения эпидемической ситуации будут приняты дополнительные решения относительно закрытия или ограничения каких-либо заведений, развлекательных или культурных центров", - уточнил Куцый.

В качестве предположительной обсервационной базы (то есть места, где будут держать людей с подозрением на COVID-19) комиссия утвердила санаторий Куяльник. В ОГА решили закупить тысячу дополнительных тест-систем.

По словам заместителя директора департамента охраны здоровья Одесской ОГА Оксаны Рокунец-Сорочан, по состоянию на 11 марта в области было зафиксировано три подозрения на коронавирус (COVID-19): у одного маленького жителя Рени и двух взрослых одесситов, ни один случай из них не подтвердился.

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