Коронавирус. За сутки заболели во всех регионах Украины – динамика эпидемии
За время эпидемии коронавируса больше всего заболевших выявили во Львовской области и в Киеве. Меньше всего больных COVID-19 – в Луганской области
За прошедшие сутки во всех регионах Украины зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (76), Львовской (132 случая) Ровенской (88) и Ивано-Франковской (67) областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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Во Львовской области зарегистрировали 7754 заболевших с начала эпидемии. Это наивысший показатель среди всех регионов Украины. Также высокую заболеваемость зафиксировали в Киеве (6689), Черновицкой (5262), Ровенской (4940) и Закарпатской (4229) областях.
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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской области (100).
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:
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Львовская область – 7754 заболевших (132 за сутки);
Киев - 6689 (76);
Черновицкая – 5262 (30);
Ровенская – 4940 (88);
Закарпатская - 4229 (63);
Ивано-Франковская - 3309 (67);
Волынская - 3188 (41);
Киевская - 3184 (40);
Харьковская - 2909 (64);
Одесская - 2435 (60);
Тернопольская - 2358 (21);
Винницкая - 2253 (32);
Житомирская - 1580 (11);
Днепропетровская - 1174 (11);
Хмельницкая - 941 (12);
Черкасская – 800 (17);
Донецкая - 781 (5);
Кировоградская - 677 (2);
Запорожская - 658 (16);
Черниговская - 632 (4);
Николаевская - 504 (6);
Сумская - 352 (4);
Полтавская - 347 (4);
Херсонская - 207 (1);
Луганская - 100 (2).
В статистике не указаны данные с временно оккупированных Крыма и части территории Донбасса.
Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.
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