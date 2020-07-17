Коронавирус. За сутки заболели во всех регионах Украины – динамика эпидемии

За время эпидемии коронавируса больше всего заболевших выявили во Львовской области и в Киеве. Меньше всего больных COVID-19 – в Луганской области

За прошедшие сутки во всех регионах Украины зафиксировали заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (76), Львовской (132 случая) Ровенской (88) и Ивано-Франковской (67) областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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Во Львовской области зарегистрировали 7754 заболевших с начала эпидемии. Это наивысший показатель среди всех регионов Украины. Также высокую заболеваемость зафиксировали в Киеве (6689), Черновицкой (5262), Ровенской (4940) и Закарпатской (4229) областях.

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Меньше всего заболевших за время эпидемии выявили в Луганской области (100).

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:

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Львовская область – 7754 заболевших (132 за сутки);

Киев - 6689 (76);

Черновицкая – 5262 (30);

Ровенская – 4940 (88);

Закарпатская - 4229 (63);

Ивано-Франковская - 3309 (67);

Волынская - 3188 (41);

Киевская - 3184 (40);

Харьковская - 2909 (64);

Одесская - 2435 (60);

Тернопольская - 2358 (21);

Винницкая - 2253 (32);

Житомирская - 1580 (11);

Днепропетровская - 1174 (11);

Хмельницкая - 941 (12);

Черкасская – 800 (17);

Донецкая - 781 (5);

Кировоградская - 677 (2);

Запорожская - 658 (16);

Черниговская - 632 (4);

Николаевская - 504 (6);

Сумская - 352 (4);

Полтавская - 347 (4);

Херсонская - 207 (1);

Луганская - 100 (2).

В статистике не указаны данные с временно оккупированных Крыма и части территории Донбасса.

Всего за время эпидемии в Украине зарегистрировали 57 264 заболевших, 1 456 умерших и 29 769 выздоровевших. За сутки появилось 809 новых заболевших.

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Марк Сировой

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