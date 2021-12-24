КСУ отклонил выплату судьям вознаграждения. Хотели получить доплаты за карантин

Конституционный суд Украины отклонил начисление и выплату компенсации судьям за время карантина с 18 апреля по 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте КСУ.

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"Конституционный суд Украины на своем заседании такую инициативу не поддержал", – сказано в сообщении.

Накануне представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря написала в Telegram, что постановление о выплате судьям вознаграждения за период карантина инициировано одним из судей КСУ.

По словам политика, во время карантина в апреле 2020-го было установлено ограничение на максимальный размер зарплаты должностных лиц, в том числе судей КС. Сумма составляла 10 минимальных заработных плат (в то время – 47 230 грн). Позже КСУ признал норму неконституционной.

Совгиря подчеркнула, что зарплата судьи КСУ одна из самых высоких не только в Европе, но и в мире – около $10 000 в месяц. Представитель Рады в КСУ выступает против выплаты судьям компенсации за карантин.

17 августа 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства.

2 сентября на заседании комитета Рады по правовой политике под председательством депутата Слуги народа Андрея Костина нардепы отказались поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда.

30 ноября Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владмиром Зеленским судей КСУ.

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Яна Катасонова

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