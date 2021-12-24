КСУ отклонил выплату судьям вознаграждения. Хотели получить доплаты за карантин
Конституционный суд Украины отклонил начисление и выплату компенсации судьям за время карантина с 18 апреля по 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте КСУ.
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"Конституционный суд Украины на своем заседании такую инициативу не поддержал", – сказано в сообщении.
Накануне представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря написала в Telegram, что постановление о выплате судьям вознаграждения за период карантина инициировано одним из судей КСУ.
По словам политика, во время карантина в апреле 2020-го было установлено ограничение на максимальный размер зарплаты должностных лиц, в том числе судей КС. Сумма составляла 10 минимальных заработных плат (в то время – 47 230 грн). Позже КСУ признал норму неконституционной.
Совгиря подчеркнула, что зарплата судьи КСУ одна из самых высоких не только в Европе, но и в мире – около $10 000 в месяц. Представитель Рады в КСУ выступает против выплаты судьям компенсации за карантин.
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