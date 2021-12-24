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КСУ отклонил выплату судьям вознаграждения. Хотели получить доплаты за карантин

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 17:13
КСУ отклонил выплату судьям вознаграждения. Хотели получить доплаты за карантин - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Конституционный суд Украины отклонил начисление и выплату компенсации судьям за время карантина с 18 апреля по 28 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте КСУ.

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"Конституционный суд Украины на своем заседании такую инициативу не поддержал", – сказано в сообщении.

Накануне представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря написала в Telegram, что постановление о выплате судьям вознаграждения за период карантина инициировано одним из судей КСУ.

По словам политика, во время карантина в апреле 2020-го было установлено ограничение на максимальный размер зарплаты должностных лиц, в том числе судей КС. Сумма составляла 10 минимальных заработных плат (в то время – 47 230 грн). Позже КСУ признал норму неконституционной.

Совгиря подчеркнула, что зарплата судьи КСУ одна из самых высоких не только в Европе, но и в мире – около $10 000 в месяц. Представитель Рады в КСУ выступает против выплаты судьям компенсации за карантин.

Скриншот Telegram
  • 17 августа 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства. 
  • 2 сентября на заседании комитета Рады по правовой политике под председательством депутата Слуги народа Андрея Костина нардепы отказались поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда. 
  • 30 ноября Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владмиром Зеленским судей КСУ.

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Яна Катасонова
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