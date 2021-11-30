КСУ отсрочил присягу судей, назначенных Зеленским на места Тупицкого и Касминина

Сегодня, 30 ноября, Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владмиром Зеленским судей КСУ. Об этом сообщает в Telegram народный депутат от Слуги народа, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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По ее информации, Конституционный суд на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11-ти судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.

"Еще окончательного текста постановления нет. Но суть такова: Суд приведет к присяге новых судей после прекращения полномочий или освобождения от должности конституционным способом судей, назначенных президентом за период 2013-2018 годов", – сказал собеседник LIGA.net в КСУ.

СПРАВКА. По закону о КСУ, судью этого суда можно уволить 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ. Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.

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Наталия Медведева

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