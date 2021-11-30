КСУ отсрочил присягу судей, назначенных Зеленским на места Тупицкого и Касминина
Сегодня, 30 ноября, Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владмиром Зеленским судей КСУ. Об этом сообщает в Telegram народный депутат от Слуги народа, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
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По ее информации, Конституционный суд на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11-ти судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.
"Еще окончательного текста постановления нет. Но суть такова: Суд приведет к присяге новых судей после прекращения полномочий или освобождения от должности конституционным способом судей, назначенных президентом за период 2013-2018 годов", – сказал собеседник LIGA.net в КСУ.
- 29 декабря 2020 года Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца. Произошло это после того, как Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкий стал подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель). 26 февраля президент продлил указ об отстранении еще на месяц.
- 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин обжаловали указ в Верховном Суде.
- 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
- 19 октября КСУ решил открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого.
- 8 ноября сообщалось, что отстраненному председателю КСУ Тупицкому и главному бухгалтеру КСУ грозит до шести лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов.
- 26 ноября Зеленский по президентской квоте назначил судьями КСУ Александра Петришина и Оксану Грищук.
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