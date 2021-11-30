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КСУ отсрочил присягу судей, назначенных Зеленским на места Тупицкого и Касминина

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 17:07
КСУ отсрочил присягу судей, назначенных Зеленским на места Тупицкого и Касминина - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Сегодня, 30 ноября, Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новоназначенных президентом Владмиром Зеленским судей КСУ. Об этом сообщает в Telegram народный депутат от Слуги народа, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

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По ее информации, Конституционный суд на специальном пленарном заседании, созванном по требованию 11-ти судей, отсрочил приведение к присяге новоназначенных судей КСУ до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента.

"Еще окончательного текста постановления нет. Но суть такова: Суд приведет к присяге новых судей после прекращения полномочий или освобождения от должности конституционным способом судей, назначенных президентом за период 2013-2018 годов", – сказал собеседник LIGA.net в КСУ.

КСУ отсрочил присягу судей, назначенных Зеленским на места Тупицкого и Касминина
СПРАВКА. По закону о КСУ, судью этого суда можно уволить 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ. Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.
  • 29 декабря 2020 года Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от должности на два месяца. Произошло это после того, как Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкий стал подозреваемым по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель). 26 февраля президент продлил указ об отстранении еще на месяц.
  • 27 марта 2021 года президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Через три дня Тупицкий и Касминин обжаловали указ в Верховном Суде.
  • 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского, которым тот отменил назначение Тупицкого на должность главы КСУ.
  • 19 октября КСУ решил открыть производство и проверить на соответствие Конституции указы Зеленского об увольнении Тупицкого.
  • 8 ноября сообщалось, что отстраненному председателю КСУ Тупицкому и главному бухгалтеру КСУ грозит до шести лет тюрьмы за незаконное использование ключа подписи платежных документов.
  • 26 ноября Зеленский по президентской квоте назначил судьями КСУ Александра Петришина и Оксану Грищук.

Читайте также: LIGA.net спросила Зеленского, где судебная реформа. Вот что он ответил

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский ксу Александр Тупицкий александр касминин Александр Петришин Оксана Грищук
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