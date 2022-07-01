Николаев. Российские оккупанты ударили ракетой по предприятию, вторую сбила ПВО – ее ищут
01.07.2022, 09:23
Иллюстративное фото: Александр Сенкевич/Telegram
Утром 1 июля российский оккупанты, как и несколько дней подряд до того, вновь ударили ракетами по прифронтовому Николаеву. О взрывах в городе сообщил в 05:04 утра мэр Александр Сенкевич, позднее "прилеты" подтвердили в областной военной администрации.
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По словам главы НикОВА Виталия Кима, враг попал по предприятию – там обошлось без жертв, и еще одну ракету сбила ПВО.
В сводке областной администрации говорится, что утром около 05:20 в Первомайском районе сработала ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью. На 08:20 ее все еще ищут.
- 1 июля около часа ночи Россия разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших.
- Неделей ранее Ким опроверг "срочную эвакуацию" из Николаева: "Ничего не изменилось – наоборот, есть успех".
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