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Николаев. Российские оккупанты ударили ракетой по предприятию, вторую сбила ПВО – ее ищут

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01.07.2022, 09:23
Николаев. Российские оккупанты ударили ракетой по предприятию, вторую сбила ПВО – ее ищут - Фото
Иллюстративное фото: Александр Сенкевич/Telegram

Утром 1 июля российский оккупанты, как и несколько дней подряд до того, вновь ударили ракетами по прифронтовому Николаеву. О взрывах в городе сообщил в 05:04 утра мэр Александр Сенкевич, позднее "прилеты" подтвердили в областной военной администрации.

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По словам главы НикОВА Виталия Кима, враг попал по предприятию – там обошлось без жертв, и еще одну ракету сбила ПВО.

В сводке областной администрации говорится, что утром около 05:20 в Первомайском районе сработала ПВО, сбитая ракета ориентировочно упала на границе с Кировоградской областью. На 08:20 ее все еще ищут.

Смотрите также: Ким показал видео момента удара по "базе подготовки наемников" в Николаеве

Евгений Пилипенко
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война пво ракетный удар Николаев
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