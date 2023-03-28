Оккупанты ночью сбросили управляемую авиабомбу на Белополье в Сумской области – фото

Ночью 27 марта российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на город Белополье Сумской области. Об этом сообщили в местной военной администрации.

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В результате обстрела один человек получил ранения, его госпитализировали.

Кроме того, загорелось хозяйственное сооружение, повреждены два частных дома, уличный газопровод, двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Вечером 27 марта 2023 года в Днепре слышали взрывы, впоследствии в Киеве тоже прогремели взрывы из-за атаки дронов, в Святошинском районе горел магазин.

ПС ВСУ сообщили, что враг атаковал 13 "шахедами", из которых 12 были сбиты. Генштаб впоследствии уточнил: было 15 дронов, 14 сбиты.

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Мілана Головань

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