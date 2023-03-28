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Оккупанты ночью сбросили управляемую авиабомбу на Белополье в Сумской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 10:07
Оккупанты ночью сбросили управляемую авиабомбу на Белополье в Сумской области – фото - Фото
Фото: Telegram Андрей Ермак

Ночью 27 марта российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на город Белополье Сумской области. Об этом сообщили в местной военной администрации.

В результате обстрела один человек получил ранения, его госпитализировали.

Фото: Андрій Єрмак

Кроме того, загорелось хозяйственное сооружение, повреждены два частных дома, уличный газопровод, двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Фото: Андрій Єрмак

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Мілана Головань
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