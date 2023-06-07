Под Херсоном и Запорожьем ожидается мор рыбы: людей предупреждают об опасности
Жителей Херсонской и Запорожской областей, где происходит стремительное падение уровня воды, предупреждают о море рыбы и опасности ее употребления. Об этом сообщает Минздрав.
Ожидается, что в следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах под Запорожьем из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.
"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", – говорится в сообщении.
В этих областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
В случае возникновения болей в животе, рвоты, диареи, повышенной температуры и других необычных симптомов людей призывают немедленно обращаться к врачу.
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Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак показал видео из Днепропетровской области, где начался массовый мор рыбы в результате террористического уничтожения Каховской ГЭС россиянами.
#екоцид— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 7, 2023
Дніпропетровщина – масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами. pic.twitter.com/xaDxFU6AXT
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области. В Херсоне, несмотря на эвакуацию, все еще много людей.
- Президент Зеленский заявил, что подрыв ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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