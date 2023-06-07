Під Херсоном і Запоріжжям очікується мор риби: людей попереджають про небезпеку
Жителів Херсонської та Запорізької областей, де відбувається стрімке падіння рівня води, попереджають про мор риби та про небезпеку її вживання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Очікується, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.
"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", – йдеться в повідомленні.
В зазначених областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.
У разі виникнення болю в животі, блювання, діареї, підвищеної температури та інших незвичних симптомів людей закликають негайно звертатися до лікаря.
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Сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з Дніпропетровської області, де почався масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами.
#екоцид— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 7, 2023
Дніпропетровщина – масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами. pic.twitter.com/xaDxFU6AXT
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області. У Херсоні, попри евакуацію, все ще перебуває багато людей.
- Президент Зеленський заявив, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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