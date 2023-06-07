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Під Херсоном і Запоріжжям очікується мор риби: людей попереджають про небезпеку

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 15:26
Під Херсоном і Запоріжжям очікується мор риби: людей попереджають про небезпеку - Фото
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Жителів Херсонської та Запорізької областей, де відбувається стрімке падіння рівня води, попереджають про мор риби та про небезпеку її вживання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Очікується, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби.

"Збирати таку рибу і вживати (солити чи в’ялити) категорично заборонено! Є ризик захворювання на ботулізм", – йдеться в повідомленні.

В зазначених областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

У разі виникнення болю в животі, блювання, діареї, підвищеної температури та інших незвичних симптомів людей закликають негайно звертатися до лікаря.

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Сьогодні глава Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з Дніпропетровської області, де почався масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами.

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Оксана Житнюк
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