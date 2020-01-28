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Пожар в Одессе. Преподавателю и спасателю присвоили звание

Пожар в Одессе. Преподавателю и спасателю присвоили звание - Фото
Пожар в одесском вузе (Фото - Думская)
28.01.2020, 16:16

Президент присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил звание Героя Украины погибшим во время пожара в колледже Одессы преподавателю высшей математики и информационных дисциплин Анне Бортюк и командиру отделения государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Украины в Одесской области Сергею Шатохину. Об этом говорится в тексте указа.

Согласно указу, президент  посмертно также присвоил погибшим орден "Золотая Звезда" за героизм и самопожертвование.

Бортюк погибла, когда в третий раз вернулась за студентами в горящее здание колледжа. Шатохин во время эвакуации учащихся упал с большой высоты, получил тяжелые травмы и умер.

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