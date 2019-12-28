Полиция накрыла фейковый call-центр: оборот 3 млн грн в неделю

Фото - пресс-служба Нацполиции

Киберполиция раскрыла мошенническую группу, действовавшую на территории Запорожской и Днепропетровской области, которая якобы занималась выманиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, организаторами группы являются трое местных жителей. У них было три офиса в Запорожье, в которых они разместили фейковые call-центры. По данным правоохранителей, подозреваемые скупали в DarkNet клиентские базы данных, а затем сотрудники их call-центра, которых было около 100 человек, представлялись работниками службы безопасности банка.

Они якобы выманивали у граждан информацию о данных CVV-кода, номера карты, пин-кода. Для этого использовалась заранее прописанная инструкция психологического воздействия. Ежемесячно зарплата сотрудников составляла около 15 000 гривень. Ежедневно совершалось около ста таких звонков.

Оборот фейкового call-центра составлял около 3 млн гривень в неделю.

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