Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция накрыла фейковый call-центр: оборот 3 млн грн в неделю

Полиция накрыла фейковый call-центр: оборот 3 млн грн в неделю - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
28.12.2019, 16:03

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы

Киберполиция раскрыла мошенническую группу, действовавшую на территории Запорожской и Днепропетровской области, которая якобы занималась выманиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации пресс-службы, организаторами группы являются трое местных жителей. У них было три офиса в Запорожье, в которых они разместили фейковые call-центры. По данным правоохранителей, подозреваемые скупали в DarkNet клиентские базы данных, а затем сотрудники их call-центра, которых было около 100 человек, представлялись работниками службы безопасности банка.

Они якобы выманивали у граждан информацию о данных CVV-кода, номера карты, пин-кода. Для этого использовалась заранее прописанная инструкция психологического воздействия. Ежемесячно зарплата сотрудников составляла около 15 000 гривень. Ежедневно совершалось около ста таких звонков. 

Оборот фейкового call-центра составлял около 3 млн гривень в неделю.

Смотрите также: Полиция задержала главаря и членов крупной ОПГ: фото и видео

Напишите нам
Нацполиция Запорожье киберполиция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 