UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После полуночи в Мелитополе слышали звуки ракет и взрывы. Мэр пишет об ударе HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 08:36
После полуночи в Мелитополе слышали звуки ракет и взрывы. Мэр пишет об ударе HIMARS - Фото
Иллюстративное фото прилета по базе РФ в Мелитополе

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Вооруженные Силы Украины не сообщали об ударах по тылам российских оккупантов в Запорожской области, но мэр Иван Федоров, который находится на свободной территории, написал в Telegram, как якобы ракетами комплекса HIMARS "было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подтвердить его слова нельзя: военные, кроме сводок Генштаба и региональных оперативных командований, не комментируют подобные операции.

На нескольких видео в соцсетях слышно звук летящих ракет и хлопки, характерные для работы противовоздушной обороны.

Косвенно судить о "прилетах" можно по сообщениям местных жителей в соцсетях и пропаганде в аккаунтах коллаборационистов. Например, о ночном эпизоде мелитопольский гауляйтер Владимир Рогов заявил, что "ПВО России защитила".

Читайте также: Россияне угрожают разрушить Мелитополь в случае отступления – мэр 

По данным Федорова, в начале августа "значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон".

Местное издание РИА Мелитополь (не имеет отношения к российским пропагандистам РИА Новости. — Прим. ред.) написало без подтверждений, что "локации попадания – аэродром и бывший завод РЕФМА".

  • Мелитополь – один из самых больших городов, который россиянам удалось оккупировать после 24 февраля. До войны там проживало около 150 000 человек. Город находится под оккупацией с 1 марта.
  • 31 июля в Мелитополе также прогремел взрыв в районе аэродрома: армия РФ использует его как командный пункт и базу для самолетов/вертолетов.

Читайте разбор: Минимум – три месяца. Максимум – после зимы. Есть ли перспективы освобождения юга Украины

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар оккупация мелитополь HIMARS Иван Федоров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 