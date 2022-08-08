После полуночи в Мелитополе слышали звуки ракет и взрывы. Мэр пишет об ударе HIMARS

В ночь на 8 августа во временно оккупированном Мелитополе были слышны взрывы. Вооруженные Силы Украины не сообщали об ударах по тылам российских оккупантов в Запорожской области, но мэр Иван Федоров, который находится на свободной территории, написал в Telegram, как якобы ракетами комплекса HIMARS "было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах".

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Подтвердить его слова нельзя: военные, кроме сводок Генштаба и региональных оперативных командований, не комментируют подобные операции.

На нескольких видео в соцсетях слышно звук летящих ракет и хлопки, характерные для работы противовоздушной обороны.

Косвенно судить о "прилетах" можно по сообщениям местных жителей в соцсетях и пропаганде в аккаунтах коллаборационистов. Например, о ночном эпизоде мелитопольский гауляйтер Владимир Рогов заявил, что "ПВО России защитила".

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По данным Федорова, в начале августа "значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон".

Местное издание РИА Мелитополь (не имеет отношения к российским пропагандистам РИА Новости. — Прим. ред.) написало без подтверждений, что "локации попадания – аэродром и бывший завод РЕФМА".

Мелитополь – один из самых больших городов, который россиянам удалось оккупировать после 24 февраля. До войны там проживало около 150 000 человек. Город находится под оккупацией с 1 марта.

31 июля в Мелитополе также прогремел взрыв в районе аэродрома: армия РФ использует его как командный пункт и базу для самолетов/вертолетов.

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Евгений Пилипенко

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