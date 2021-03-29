"Редкое явление". Под Одессу прилетели кудрявые пеликаны – фото

На лиман Малый Сасик в Одесской области прилетели кудрявые пеликаны. Об этом сообщил в Facebook глава научно-исследовательского отдела нацпарка Тузловские Лиманы, доктор наук Иван Русев.

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По его словам, стая кудрявых пеликанов показалась за стаей разного вида уток. Пеликаны плавно сели на воду у красно-черного маяка Шаганы и тут же принялись искать рыбу.

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"Кудрявые пеликаны в нашем нацпарке – редкое явление, но следует помнить, что этот вид птиц является исчезающим на планете, и они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы", – добавил Русев.

СПРАВКА. Кудрявые пеликаны так называются из-за особых закрученных перьев на голове и верхней части шеи, которые создают подобие гривы. В отличие от розовых пеликанов, у кудрявых нет розового оперения.

Летом 2020-го в нацпарке под Одессой поселились 1500 розовых пеликанов. В декабре некоторые из них не улетели на зимовку в Африку.

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Марк Сировой

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