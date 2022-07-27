Россия ударила ракетами комплекса ПВО С-300 по Индустриальному району Харькова

Рано утром 27 июля российские оккупанты ракетами из комплекса противовоздушной обороны С-300 ударили по восточной части Харькова. Об этом у себя в Telegram написал глава городской военной администрации Игорь Терехов.

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Два "прилета" ракет произошли в 04:25 утра в Индустриальном районе.

На месте работают спасатели, идет разбор завалов.

"По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтоб так и было", – уточнил мэр.

Он призвал всех, кто находится в прифронтовом городе, быть максимально осторожными.

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Евгений Пилипенко

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