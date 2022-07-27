Россия ударила ракетами комплекса ПВО С-300 по Индустриальному району Харькова
27.07.2022, 06:17
Харьков (скриншот)
Рано утром 27 июля российские оккупанты ракетами из комплекса противовоздушной обороны С-300 ударили по восточной части Харькова. Об этом у себя в Telegram написал глава городской военной администрации Игорь Терехов.
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Два "прилета" ракет произошли в 04:25 утра в Индустриальном районе.
На месте работают спасатели, идет разбор завалов.
"По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтоб так и было", – уточнил мэр.
Он призвал всех, кто находится в прифронтовом городе, быть максимально осторожными.
- Вчера утром, 26 июля, Россия также ночью ударила по Харькову: "прилет" был возле центра. Ракетні, артиллерийские и реактивно-артиллерийские обстрелы – ежедневные события в городе.
- Британская разведка отметила 22 июля, что Россия все чаще бьет переделанными ракетами ПВО по наземным целям.
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