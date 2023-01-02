Российские оккупанты ударили из танка через Днепр – попали в рынок Берислава, ранены люди
Утром 2 января армия страны-террориста РФ нанесла удар по центру освобожденного от российской оккупации города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области, ранены люди. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации в Facebook.
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Под обстрел попал городской рынок.
Власти области предположили, что огонь оккупанты вели из танка со стороны временно оккупированной Каховки на противоположном берегу.
На момент публикации было известно о пяти раненых, троих в тяжелом состоянии эвакуируют в Херсон.
После изгнания россиян с правобережья Днепра они закрепились на левом берегу, откуда постоянно бьют по освобожденному Херсону и другим населенным пунктам.
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