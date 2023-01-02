Российские оккупанты ударили из танка через Днепр – попали в рынок Берислава, ранены люди

Утром 2 января армия страны-террориста РФ нанесла удар по центру освобожденного от российской оккупации города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области, ранены люди. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Под обстрел попал городской рынок.

Власти области предположили, что огонь оккупанты вели из танка со стороны временно оккупированной Каховки на противоположном берегу.

На момент публикации было известно о пяти раненых, троих в тяжелом состоянии эвакуируют в Херсон.

После изгнания россиян с правобережья Днепра они закрепились на левом берегу, откуда постоянно бьют по освобожденному Херсону и другим населенным пунктам.

Смотрите видео: Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.