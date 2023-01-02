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Российские оккупанты ударили из танка через Днепр – попали в рынок Берислава, ранены люди

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 10:49
Российские оккупанты ударили из танка через Днепр – попали в рынок Берислава, ранены люди - Фото
Центр Берислава (скриншот)

Утром 2 января армия страны-террориста РФ нанесла удар по центру освобожденного от российской оккупации города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области, ранены люди. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

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Под обстрел попал городской рынок.

Власти области предположили, что огонь оккупанты вели из танка со стороны временно оккупированной Каховки на противоположном берегу.

На момент публикации было известно о пяти раненых, троих в тяжелом состоянии эвакуируют в Херсон.

Берислав на карте района

После изгнания россиян с правобережья Днепра они закрепились на левом берегу, откуда постоянно бьют по освобожденному Херсону и другим населенным пунктам.

Смотрите видео: Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90

Євген Пилипенко
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обстрел война теракт терроризм Херсонская область берислав
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