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СБУ задержала прокурора на вымогательстве $10 000: фото

СБУ задержала прокурора на вымогательстве $10 000: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
14.11.2019, 12:40

Оперативники Службы безопасности Украины установили, что задержанный якобы вымогал деньги с местного фермера

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины задержали прокурора одного из районных центров якобы на вымогательстве взятки в сумме $10 000 у местного фермера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Оперативники установили, что задержанный якобы искусственно обвинил агрария в "незаконном" получении земельных участков и угрожал ему привлечением к уголовной ответственности. За $10 000 он обещал "закрыть" вопрос и вернуть имущество, изъятое в рамках производства. 

Деньги чиновник предлагал передать в Запорожье через посредника - своего тестя. 

"После получения всей суммы взятки правоохранители задержали прокурора", - заявляют в СБУ. 

Задержанному угрожает до 10 лет тюрьмы. 

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сбу прокурор взятка
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