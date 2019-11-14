СБУ задержала прокурора на вымогательстве $10 000: фото

Фото - пресс-служба СБУ

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины задержали прокурора одного из районных центров якобы на вымогательстве взятки в сумме $10 000 у местного фермера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что задержанный якобы искусственно обвинил агрария в "незаконном" получении земельных участков и угрожал ему привлечением к уголовной ответственности. За $10 000 он обещал "закрыть" вопрос и вернуть имущество, изъятое в рамках производства.

Деньги чиновник предлагал передать в Запорожье через посредника - своего тестя.

"После получения всей суммы взятки правоохранители задержали прокурора", - заявляют в СБУ.

Задержанному угрожает до 10 лет тюрьмы.