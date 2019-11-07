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Серийный преступник из России сбежал от полиции под Киевом: фото

Серийный преступник из России сбежал от полиции под Киевом: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
07.11.2019, 10:03

Преступник смог сбежать по пути в изолятор

Гражданин РФ, который разыскивается российской полицией за совершение ряда преступлений, сбежал от украинских правоохранителей под Киевом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, преступник был задержан в аэропорту Борисполь. На него оформили протокол для начала процедуры экстрадиции, однако во время транспортировки во временный изолятор он сбежал.

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В полиции просят передавать информацию о месте нахождения преступника по номеру 102.

Злоумышленник был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

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Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области

 

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