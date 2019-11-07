Серийный преступник из России сбежал от полиции под Киевом: фото

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Гражданин РФ, который разыскивается российской полицией за совершение ряда преступлений, сбежал от украинских правоохранителей под Киевом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, преступник был задержан в аэропорту Борисполь. На него оформили протокол для начала процедуры экстрадиции, однако во время транспортировки во временный изолятор он сбежал.

Читайте также: Просто ушел: как бежал от СБУ "король наркоинтернета" - видео

В полиции просят передавать информацию о месте нахождения преступника по номеру 102.

Злоумышленник был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

15 августа создатель наркосети Амоса дос Сильвера сбежал от сотрудников СБУ прямо в аэропорту. 17 августа его таки задержали, а 18 - экстрадировали в Израиль.

Читайте также: Стрельба в Харькове. В полиции рассказали, куда сбежал стрелок

Фото: отдел коммуникации полиции Киевской области