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Школы и детсады Харькова закроются на карантин завтра - СМИ

Школы и детсады Харькова закроются на карантин завтра - СМИ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.03.2020, 22:40

Мэрия и городской совет Харькова приняли решение выполнить распоряжение Кабмина и закрыть детсады и школы города

Школы и детские сады в Харькове закроются на карантин с 13 марта. Об этом сообщает 057.ua.

В пресс-службе мэрии Харькова журналисту издания рассказали, что карантин в харьковских школах и садиках продлится с 13 марта по 3 апреля.

О том, что Харьковский горсовет передумал и решил выполнить распоряжение Кабмина о карантине, сообщает также сайт Kharkiv Today со ссылкой на директора департамента образования горсовета Ольгу Деменко.

  • С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался, мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать".
  • В Минздраве напомнили, что за невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность, а в МВД уточнили: от штрафа и до трех лет лишения свободы.

Читайте также: Украина на карантине. Зачем это нужно и сможет ли сдержать коронавирус

Денис Юдин
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