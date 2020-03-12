Школы и детсады Харькова закроются на карантин завтра - СМИ

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Школы и детские сады в Харькове закроются на карантин с 13 марта. Об этом сообщает 057.ua.

В пресс-службе мэрии Харькова журналисту издания рассказали, что карантин в харьковских школах и садиках продлится с 13 марта по 3 апреля.

О том, что Харьковский горсовет передумал и решил выполнить распоряжение Кабмина о карантине, сообщает также сайт Kharkiv Today со ссылкой на директора департамента образования горсовета Ольгу Деменко.

С сегодняшнего дня в Украине вводится трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

вводится Мэр Харькова Геннадий Кернес запретил массовые мероприятия, однако в школах и садиках вводить карантин отказался , мотивируя это тем, что "родителям некуда детей девать".

невыполнение распоряжения Кабмина о карантине грозит уголовная или административная ответственность, а в МВД уточнили : от штрафа и до трех лет лишения свободы. В Минздраве напомнили , что за

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