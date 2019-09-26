Таможенники на Волыни организовали сбор "дани" на границе - СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска "Устилуг" незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным пресс-службы, за 1000 – 1500 гривень таможенники обещали гражданам не создавать искусственные препятствия при пересечении границы с товарами.

По предварительным выводам СБУ, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от 60 000 до 150 000 гривень за смену.

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Сотрудникам спецслужб удалось задокументировать девять фактов получения взяток должностными лицами.

Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды.