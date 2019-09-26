Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Таможенники на Волыни организовали сбор "дани" на границе - СБУ

Таможенники на Волыни организовали сбор "дани" на границе - СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
26.09.2019, 14:24

По данным Службы безопасности Украины, за одну смену таможенники получали примерно 60 000 - 150 000 гривень неправомерной выгоды

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили в международном пункте пропуска "Устилуг" незаконный механизм получения таможенниками взяток за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.  

По данным пресс-службы, за 1000 – 1500 гривень таможенники обещали гражданам не создавать искусственные препятствия при пересечении границы с товарами.

По предварительным выводам СБУ, общий размер "дани", которой таможенники обложили украинских граждан, достигал от 60 000 до 150 000 гривень за смену.

Читайте также: 16 сентября СБУ пресекла многомиллионную схему на предприятии Укроборонпрома

Сотрудникам спецслужб удалось задокументировать девять фактов получения взяток должностными лицами. 

Правоохранители задержали одного из фигурантов производства - инспектора таможни во время получения очередной неправомерной выгоды.

Напишите нам
коррупция сбу взяточничество таможенники
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 