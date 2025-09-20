В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Последствия атаки (Фото: Днепропетровская ОГА)

В Днепре увеличилось количество пострадавших в результате ночной российской атаки. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, по состоянию на вечер субботы пострадавших уже 36. В больнице до сих пор находятся восемь из них. Остальные пострадавшие под амбулаторным наблюдением.

Читайте также
"Шахедов" станет больше. Как изменились российские удары дронами и как Украина может остановить их

Лысак рассказал, что в течение дня продолжалась ликвидация последствий атаки на регион. В Днепре работали коммунальщики, полицейские, медики, спасатели, волонтеры и международные организации.

Спасатели ликвидировали пожары. После обследования было решено временно отселить жителей подъезда наиболее поврежденной многоэтажки. Это около 100 жителей. Всем предложили временное жилье, но обращений не поступало. Люди будут проживать у родственников.

В Днепре кроме многоквартирных и частных домов разбиты несколько школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, инфраструктура.

В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
В Днепре уже 36 пострадавших в результате массированной российской атаки
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте также
"У страха большие глаза". ВСУ не подтверждают применение россиянами "шахеда", обработанного ядом
войнаднепрмассированная атака