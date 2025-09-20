У Дніпрі вже 36 постраждалих унаслідок масованої російської атаки
У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих у результаті нічної російської атаки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, станом на вечір суботи постраждалих вже 36. У лікарні досі перебувають вісім з них. Інші потерпілі під амбулаторним наглядом.
Лисак розповів, що протягом дня тривала ліквідація наслідків атаки на регіон. В Дніпрі працювали комунальники, поліціянти, медики, рятувальники, волонтери та міжнародні організації.
Рятувальники ліквідували пожежі. Після обстеження було вирішено тимчасово відселити мешканців підʼїзду найбільш пошкодженої багатоповерхівки. Це близько 100 мешканців. Усім запропонували тимчасове житло, але звернень не надходило. Люди проживатимуть у родичів.
У Дніпрі окрім багатоквартирних і приватних будинків потрощені декілька шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, інфраструктура.
- Російська армія у ніч проти 20 вересня масовано атакувала Дніпропетровську область. Відомо про одного загиблого.
- Цієї ночі окупанти спрямували на українські регіони 579 дронів, вісім балістичних ракет і 32 крилаті ракети Х-101.
