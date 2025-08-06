В Донецкой области проживает почти 19 000 детей. Полтора года назад было вдвое больше

С начала 2025 года из Донецкой области эвакуировали более 2000 несовершеннолетних

Эвакуация (Иллюстративное фото: Нацполиция)

По состоянию на начало августа 2025 года на территории Донецкой области, подконтрольной украинскому правительству, проживает почти 19 000 несовершеннолетних. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила Служба по делам детей Донецкой областной государственной администрации.

По информации служб по делам детей территориальных громад Донецкой области, по состоянию на 1 августа в регионе проживает 18 966 детей.

Известно, что с начала 2025 года из Донецкой области эвакуировали 2053 ребенка.

Суспильне сообщало, что на 25 декабря 2023 года в Донецкой области оставалось 41 500 несовершеннолетних. По сравнению с декабрем 2022 года эта цифра почти не изменилась.

По состоянию на 1 августа население Донецкой области составляет более 255 000 человек. На начало полномасштабного вторжения в регионе проживало 1,9 млн человек.