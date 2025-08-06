В Донецкой области проживает почти 19 000 детей. Полтора года назад было вдвое больше
По состоянию на начало августа 2025 года на территории Донецкой области, подконтрольной украинскому правительству, проживает почти 19 000 несовершеннолетних. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила Служба по делам детей Донецкой областной государственной администрации.
По информации служб по делам детей территориальных громад Донецкой области, по состоянию на 1 августа в регионе проживает 18 966 детей.
Известно, что с начала 2025 года из Донецкой области эвакуировали 2053 ребенка.
Суспильне сообщало, что на 25 декабря 2023 года в Донецкой области оставалось 41 500 несовершеннолетних. По сравнению с декабрем 2022 года эта цифра почти не изменилась.
По состоянию на 1 августа население Донецкой области составляет более 255 000 человек. На начало полномасштабного вторжения в регионе проживало 1,9 млн человек.
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