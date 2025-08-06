У Донецькій області проживає майже 19 000 дітей. Півтора року тому було удвічі більше

Від початку 2025 року з Донеччини евакуювали понад 2000 неповнолітніх

Евакуація (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Станом на початок серпня 2025 року на території Донецької області, підконтрольній українському уряду, проживає майже 19 000 неповнолітніх. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації.

За інформацією служб у справах дітей територіальних громад Донецької області, станом на 1 серпня в регіоні проживає 18 966 дітей.

Відомо, що від початку 2025 року з Донецької області евакуювали 2053 дитини.

Суспільне повідомляло, що на 25 грудня 2023 року в Донецькій області залишалося 41 500 неповнолітніх. Порівняно з груднем 2022 року ця цифра майже не змінилась.

Станом на 1 серпня населення Донецької області становить понад 255 000 осіб. На початок повномасштабного вторгнення у регіоні проживало 1,9 млн людей.

2 травня 2025 року у селах Шахове та Торецьке Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей.

13 травня у Донецькій області оголосили примусову евакуацію з низки громад, наближених до лінії фронту.

24 липня у Донецькій області вчергове розширили зону примусової евакуації дітей, у перелік потрапило місто Добропілля.