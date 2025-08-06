У Донецькій області проживає майже 19 000 дітей. Півтора року тому було удвічі більше
Станом на початок серпня 2025 року на території Донецької області, підконтрольній українському уряду, проживає майже 19 000 неповнолітніх. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомила Служба у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації.
За інформацією служб у справах дітей територіальних громад Донецької області, станом на 1 серпня в регіоні проживає 18 966 дітей.
Відомо, що від початку 2025 року з Донецької області евакуювали 2053 дитини.
Суспільне повідомляло, що на 25 грудня 2023 року в Донецькій області залишалося 41 500 неповнолітніх. Порівняно з груднем 2022 року ця цифра майже не змінилась.
Станом на 1 серпня населення Донецької області становить понад 255 000 осіб. На початок повномасштабного вторгнення у регіоні проживало 1,9 млн людей.
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