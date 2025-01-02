В Киеве грузовик вылетел с Южного моста, водителя спасли – фото

Предварительно известно, что водителю Volvo стало плохо, из-за чего он не справился с управлением грузовиком

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве грузовик слетел с Южного моста, водитель отказался от госпитализации. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вызов об инциденте спасатели получили 2 января в 06:45.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением из-за плохого самочувствия и машина перевернулась с Южного моста в Голосеевском районе города.

Спасатели получили водителя и передали медикам, но он отказался от госпитализации.

Пожарные смыли горючее с дороги.

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева