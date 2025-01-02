В Киеве грузовик вылетел с Южного моста, водителя спасли – фото
В Киеве грузовик слетел с Южного моста, водитель отказался от госпитализации. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что вызов об инциденте спасатели получили 2 января в 06:45.
По предварительным данным, водитель грузовика Volvo не справился с управлением из-за плохого самочувствия и машина перевернулась с Южного моста в Голосеевском районе города.
Спасатели получили водителя и передали медикам, но он отказался от госпитализации.
Пожарные смыли горючее с дороги.
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