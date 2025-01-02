У Києві вантажівка вилетіла з Південного мосту, водія врятували – фото

Попередньо відомо, що водію Volvo стало зле, через що він не впорався з керуванням вантажівки

Фото: ДСНС Києва

У Києві вантажівка злетіла з Південного мосту, водій відмовився від госпіталізації. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що виклик про інцидент рятувальники отримали 2 січня о 06:45.

За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням через погане самопочуття, і машина перекинулася з Південного мосту у Голосіївському районі міста.

Рятувальники дістали водія та передали медикам, але він відмовився від госпіталізації.

Пожежники змили пальне з дороги.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва