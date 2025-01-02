У Києві вантажівка вилетіла з Південного мосту, водія врятували – фото
У Києві вантажівка злетіла з Південного мосту, водій відмовився від госпіталізації. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Зазначається, що виклик про інцидент рятувальники отримали 2 січня о 06:45.
За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням через погане самопочуття, і машина перекинулася з Південного мосту у Голосіївському районі міста.
Рятувальники дістали водія та передали медикам, але він відмовився від госпіталізації.
Пожежники змили пальне з дороги.
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