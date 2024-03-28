В Одессе отключат отопление через неделю: график
В Одессе 7-10 апреля завершится отопительный сезон, в части области отключение централизованного теплоснабжения начнется на этой неделе. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
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Чиновник опубликовал следующий график отключения тепла:
→ Одесса – 7-10 апреля;
→ Черноморск – 1 апреля;
→ Порт-Аненталь (бывший Южный) – 8-10 апреля;
→ Беляевка – 31 марта;
→ Хлебодарское – 1 апреля;
→ Раздельнянский район – 1 апреля;
→ Подольский район – 31 марта;
→ Измаильский район – 31 марта;
→ Белгород-Днестровский район – 31 марта.
- 25 марта в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.
- В результате ракетного удара по Одессе 10 пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура и здание Дворца спорта.
- Утром 28 марта в Одессе был слышен звук взрыва.
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