В Одессе отключат отопление через неделю: график

В некоторых районах области отопительный сезон закончится уже в это воскресенье

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В Одессе 7-10 апреля завершится отопительный сезон, в части области отключение централизованного теплоснабжения начнется на этой неделе. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

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Чиновник опубликовал следующий график отключения тепла:

→ Одесса – 7-10 апреля;

→ Черноморск – 1 апреля;

→ Порт-Аненталь (бывший Южный) – 8-10 апреля;

→ Беляевка – 31 марта;

→ Хлебодарское – 1 апреля;

→ Раздельнянский район – 1 апреля;

→ Подольский район – 31 марта;

→ Измаильский район – 31 марта;

→ Белгород-Днестровский район – 31 марта.

25 марта в Одессе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

В результате ракетного удара по Одессе 10 пострадавших, повреждена гражданская инфраструктура и здание Дворца спорта.

Утром 28 марта в Одессе был слышен звук взрыва.

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