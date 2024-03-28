В Одесі відключать опалення через тиждень: графік

У деяких районах області опалювальний сезон закінчиться вже цієї неділі

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В Одесі 7-10 квітня закінчиться опалювальний сезон, у частині області відключення централізованого теплопостачання почнеться цього тижня. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

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Посадовець опублікував такий графік відключення тепла:

→ Одеса – 7-10 квітня;

→ Чорноморськ – 1 квітня;

→ Порт-Аненталь (колишній Южний) – 8-10 квітня;

→ Біляївка – 31 березня;

→ Хлібодарське – 1 квітня;

→ Роздільнянський район – 1 квітня;

→ Подільський район – 31 березня;

→ Ізмаїльський район – 31 березня;

→ Білгород-Дністровський район – 31 березня.

25 березня в Одесі під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Унаслідок ракетного удару по Одесі є 10 постраждалих, пошкоджено цивільну інфраструктуру та будівлю Палацу спорту.

Зранку 28 березня в Одесі було чутно звук вибуху.

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