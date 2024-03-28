В Одесі відключать опалення через тиждень: графік
В Одесі 7-10 квітня закінчиться опалювальний сезон, у частині області відключення централізованого теплопостачання почнеться цього тижня. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
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Посадовець опублікував такий графік відключення тепла:
→ Одеса – 7-10 квітня;
→ Чорноморськ – 1 квітня;
→ Порт-Аненталь (колишній Южний) – 8-10 квітня;
→ Біляївка – 31 березня;
→ Хлібодарське – 1 квітня;
→ Роздільнянський район – 1 квітня;
→ Подільський район – 31 березня;
→ Ізмаїльський район – 31 березня;
→ Білгород-Дністровський район – 31 березня.
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