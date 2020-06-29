В Одесской области поднимается уровень воды: может затопить села и трассу – ГСЧС

С 29 по 30 июня в Одесской области ожидается подъем уровня воды в нижнем течении Днестра, из-за чего может затопить трассу Одесса-Рени и подтопить несколько населенных пунктов в Беляевском районе. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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По данным спасателей, в эти дни высокий дождевой поводок вместе с паводковой волной пройдет через Днестровские водохранилища. Поднятие уровня воды в Днестре ожидается на 0,2 – 0,5 метров.
В ГСЧС предупреждают, что в селе Яськи и городе Беляевка Беляевского района может затопить поймы, сельскохозяйственные угодья и другие объекты. Также под водой может оказаться автомобильная дорога Одесса Рени.
По состоянию на 8:00 утра 29 июня уровень воды в Днестре не достиг критической отметки, однако на некоторых участках поднялся на 14 мм за сутки.
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В облгосадминистрации сообщали вчера, что спасатели в районе сел Яськи и Троицкое укрепляют дамбу и отмечают постепенный рост уровня воды. Зоной риска в ОГА назвали Беляевский и Белгород-Днестровский районы. В частности город Беляевка, села Маяки и Яськи, понтонный мост через реку Турунчук и пункт пропуска Паланка.
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Таблица - ГСЧС