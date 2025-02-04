В Полтаве бывший фитнес-тренер получил шесть лет тюрьмы за оскорбления военных

Свою вину мужчина не признал, до вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей

Роман Заволока (Фото: Суспильне)

В Полтаве суд вынес приговор бывшему фитнес-тренеру, оскорблявшему украинских военнослужащих и снимавшему это на камеру, ему назначили шесть лет тюрьмы. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Бывший фитнес-тренер из Полтавы признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Прокуратура не назвала имени осужденного, но, судя по обнародованной информации, речь идет о Романе Заволоке.

Доказано, что летом 2023 года осужденный неоднократно провоцировал конфликты с сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Полтаве. Он грубо оскорблял военных, используя нецензурную лексику и снимал это на камеру. Впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, отрицая факт вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме этого, 29 августа того же года во время проверки документов работниками полиции мужчина вел себя агрессивно, игнорировал требования, а во время задержания оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.

Как стало известно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.