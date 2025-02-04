В Полтаве бывший фитнес-тренер получил шесть лет тюрьмы за оскорбления военных
В Полтаве суд вынес приговор бывшему фитнес-тренеру, оскорблявшему украинских военнослужащих и снимавшему это на камеру, ему назначили шесть лет тюрьмы. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Бывший фитнес-тренер из Полтавы признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, умышленном причинении телесных повреждений правоохранителю, изготовлении и распространении материалов, содержащих оскорбления чести и достоинства военнослужащих, отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией половины имущества. Прокуратура не назвала имени осужденного, но, судя по обнародованной информации, речь идет о Романе Заволоке.
Доказано, что летом 2023 года осужденный неоднократно провоцировал конфликты с сотрудниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Полтаве. Он грубо оскорблял военных, используя нецензурную лексику и снимал это на камеру. Впоследствии эти видео с унизительными комментариями он публиковал в соцсетях, отрицая факт вооруженной агрессии России против Украины.
Кроме этого, 29 августа того же года во время проверки документов работниками полиции мужчина вел себя агрессивно, игнорировал требования, а во время задержания оказал сопротивление и нанес телесные повреждения правоохранителю.
Как стало известно, он находился в состоянии наркотического опьянения.
Свою вину осужденный не признал. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.
- 29 августа 2023 года правоохранители открыли уголовное производство за хулиганство против фитнес-тренера Заволоки, который на видео унижал украинских военных.
- 30 августа правоохранители задержали мужчину. СБУ отметила, что он пытался скрываться от правосудия.
- 1 сентября суд отправил Заволоку под стражу сроком на два месяца.