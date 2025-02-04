У Полтаві колишній фітнес-тренер отримав шість років тюрми за образи військових

Свою вину чоловік не визнав, до набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою

Роман Заволока (Фото: Суспільне)

У Полтаві суд виніс вирок колишньому фітнес-тренеру, який ображав українських військовослужбовців і знімав це на камеру, йому призначили шість років тюрми. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Колишнього фітнес-тренера з Полтави визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, умисному заподіянні тілесних ушкоджень правоохоронцю, виготовленні й поширенні матеріалів, що містять образи честі й гідності військовослужбовців, запереченні збройної агресії Росії проти України.

Йому призначили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Прокуратура не назвала імені засудженого, але, судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про Романа Заволоку.

Доведено, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти зі співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і знімав це на камеру. Згодом ці відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії Росії проти України.

Окрім цього, 29 серпня того самого року під час перевірки документів працівниками поліції чоловік поводився агресивно, ігнорував вимоги, а під час затримання вчинив опір і наніс тілесні ушкодження правоохоронцю.

Як стало відомо, в той момент він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Свою вину засуджений не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.