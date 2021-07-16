В Полтаве и Кременчуге на этих выходных будут вакцинировать Pfizer всех желающих: адреса

В ближайшее воскресенье, 18 июля, в центрах массовой вакцинации в Полтаве и Кременчуге обещают прививать от коронавирусной инфекции биопрепаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Вакцина "будет доступна для всех желающих", добавил он.

Для получения прививки с собой нужно иметь паспорт, декларацию о договоре с семейным врачом или идентификационный код.

Также есть возможность зарегистрироваться в очередь через приложение Дія, добавил чиновник.

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В Полтаве центр вакцинации работает в ТРЦ Київ по адресу Зиньковская, 6/1А. Его телефоны: (099) 611-38-71, (050) 014-46-69 и (096) 338-19-19.

В Кременчуге – в здании местного лицея №11 "Гарант" по ул. Першотравневой, 53. Телефоны регистратуры ЦМСД №3 для записи на вакцинацию – (063) 338-02-31, (063) 337-91-50.

Ранее в Одессе также открыли запись на вакцинацию Pfizer для всех желающих: как, где и когда привиться.

В Киеве с 16 июля в центре вакцинации в МВЦ прививают всех CoronaVac, а Pfizer-BioNTech дают только людям от 60 лет и старше.

В Тернополе, Черткове, Бережанах и Залещиках "пфайзером" будут прививать только на выходных, и также с приоритетом "60+".

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Евгений Пилипенко

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