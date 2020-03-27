В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19 - глава ОГА

В Ровенской области подтверждены девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
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Положительный результат ПЦР-теста получен для восьми пациентов в Сарненском районе, также COVID-19 обнаружили у умершей женщины.
Заболевшие изолированы, их состояние стабильное. Более детальную информацию Коваль обещал сообщить в 10:00 на онлайн-брифинге.
Ранее о случая COVID-19 в Ровенской области не сообщалось.
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