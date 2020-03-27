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В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19 - глава ОГА

В Ровенской области подтвердили девять случаев заболевания COVID-19 - глава ОГА - Фото
Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)
27.03.2020, 09:20

В Ровенской области положительный тест на коронавирус получен у восьми пациентов и умершей женщины

В Ровенской области подтверждены девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

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Положительный результат ПЦР-теста получен для восьми пациентов в Сарненском районе, также COVID-19 обнаружили у умершей женщины.

Заболевшие изолированы, их состояние стабильное. Более детальную информацию Коваль обещал сообщить в 10:00 на онлайн-брифинге.

Ранее о случая COVID-19 в Ровенской области не сообщалось.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • По данным МОЗ в Украине лабораторно подтверждены 196 случаев заболевания коронавирусом, пять из них летальные, один человек выздоровел.

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Денис Юдин
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