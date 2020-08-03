В СИЗО Запорожья заключенный выкупил для себя все места в платной камере

В СИЗО Запорожья один из заключенных выкупил три места в камере повышенного комфорта и лишил других узников возможности воспользоваться этой услугой

В Запорожском СИЗО один из узников выкупил для себя все места в камере повышенного комфорта. Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена в отчете за 31 июля.

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Проект по обустройству и функционированию камер с улучшенными условиями содержания в СИЗО Запорожья был введен 31 мая 2020 года, однако воспользоваться этой услугой узники не смогут, поскольку все три места в этой камере оплатило одно лицо, заявляют в ведомстве.

Также там заявили, что во время визита в Запорожскую городскую медчасть они обнаружили факты нечеловеческих видов обращения и наказания - в манипуляционном кабинете больным узникам предоставляют медпомощь через металлическую решетку.

18 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения - 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц. Они доступны пока только мужчинам.

30 июня показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.

Владислав Сердюк

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