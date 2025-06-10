В Сумах неизвестные вырезали символ "Z" на баннере с фото погибших военных

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Во вторник, 10 июня, на площади Независимости в Сумах обнаружили повреждение одного из баннеров на Аллее Памяти. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"На полотне появился символ "Z" – знак российской агрессии, являющийся прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", – написал глава ОВА.

Григоров добавил, что правоохранители уже устанавливают обстоятельства инцидента и время его совершения. Поиск лица, причастного к акту вандализма, продолжается.

Также он дал поручение как можно быстрее восстановить поврежденное полотно и убрать следы вандализма.

Городской портал Сум пишет, что Аллею Памяти открыли в мае этого года в центре города. Композиция состоит из кубов размером два на два метра, на которых размещены фотографии погибших военных. Под каждой фотографией указаны имя и фамилия, дата рождения, дата и место гибели, воинское звание и подразделение.

20 июня 2024 года в Киеве женщина совершила акт вандализма на могилах погибших военных – Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи), Андрея Пильщикова (Джус) и Павла Петриченко.

В октябре во Львове неизвестные разгромили могилы погибших военнослужащих.