У Сумах невідомі вирізали символ "Z" на банері з фото загиблих військових

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У вівторок, 10 червня, на площі Незалежності в Сумах виявили пошкодження одного з банерів на Алеї Пам'яті. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", – написав глава ОВА.

Григоров додав, що правоохоронці вже встановлюють обставини інциденту та час його вчинення. Пошук особи, причетної до акту вандалізму, триває.

Також він дав доручення якнайшвидше відновити пошкоджене полотно та прибрати сліди вандалізму.

Міський портал Сум пише, що Алею Пам’яті відкрили у травні цього року в центрі міста. Композиція складається з кубів розміром два на два метри, на яких розміщені фотографії загиблих військових. Під кожною світлиною вказані ім’я та прізвище, дата народження, дата і місце загибелі, військове звання та підрозділ.

20 червня 2024 року у Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих військових – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус) та Павла Петриченка.

У жовтні у Львові невідомі розгромили могили загиблих військовослужбовців.