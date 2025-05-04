В Запорожье количество пострадавших из-за атаки БпЛА увеличилось до 34, двое тяжелых
Число пострадавших в результате удара российских беспилотников по Запорожью 1 мая достигло 34 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
16 человек остаются в больницах областного центра, из них двое мужчин, получивших тяжелые травмы.
Остальные пациенты, по данным Федорова, находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.
Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов вечером 1 мая. РФ атаковала гражданскую инфраструктуру города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.
На следующий день сообщалось о 31 пострадавшем, в том числе двоих детях.
- В ночь на 2 мая россияне запустили по Украине 150 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов. Имеются последствия в трех областях.
- В ночь на 3 мая россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и почти двумя сотнями беспилотников, последствия на земле есть в четырех областях.
- В ночь на 4 мая РФ атаковала 165 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами, из которых сбито 69. Есть последствия в пяти областях.