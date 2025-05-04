В Запорожье количество пострадавших из-за атаки БпЛА увеличилось до 34, двое тяжелых

16 человек остаются в больницах областного центра

Пострадавший в Запорожье (Фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате удара российских беспилотников по Запорожью 1 мая достигло 34 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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16 человек остаются в больницах областного центра, из них двое мужчин, получивших тяжелые травмы.

Остальные пациенты, по данным Федорова, находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов вечером 1 мая. РФ атаковала гражданскую инфраструктуру города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

На следующий день сообщалось о 31 пострадавшем, в том числе двоих детях.