У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку БпЛА збільшилася до 34 осіб, двоє важких
Кількість постраждалих внаслідок удару російських безпілотників по Запоріжжю 1 травня досягла 34 осіб, двоє з них у важкому стані. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
16 людей залишаються у лікарнях обласного центру, з них двоє чоловіків, які отримали важкі травми.
Інші пацієнти, за даними Федорова, перебувають у стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.
Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів ввечері 1 травня. РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.
Наступного дня повідомлялося про 31 постраждалого, зокрема двох дітей.
- У ніч проти 2 травня росіяни запустили по Україні 150 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Є наслідки в трьох областях.
- У ніч проти 3 травня росіяни атакували Україну балістичними ракетами й майже двома сотнями безпілотників, наслідки на землі є у чотирьох областях.
- У ніч проти 4 травня РФ атакувала 165 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами, з яких збито 69. Є наслідки в п'ятьох областях.