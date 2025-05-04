У Запоріжжі кількість постраждалих через атаку БпЛА збільшилася до 34 осіб, двоє важких

Постраждалий у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

Кількість постраждалих внаслідок удару російських безпілотників по Запоріжжю 1 травня досягла 34 осіб, двоє з них у важкому стані. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

16 людей залишаються у лікарнях обласного центру, з них двоє чоловіків, які отримали важкі травми.

Інші пацієнти, за даними Федорова, перебувають у стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.

Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 10 ударів ввечері 1 травня. РФ атакувала цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові будинки, університет та обʼєкт інфраструктури.

Наступного дня повідомлялося про 31 постраждалого, зокрема двох дітей.