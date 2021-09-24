Западный Буг может выйти из берегов – во Львовской области ожидают подтоплений

Сегодня и на выходных ожидаются подтопления из-за повышения уровня воды в реке Западный Буг во Львовской области. Об этом сообщает официальный сайт Укргидрометцентра.

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24 – 26 сентября на реке Западный Буг возле Каменки-Бугской Львовской области ожидают подъема воды на 0,1 – 0,3 м над уровнем по состоянию на 08:00 24 сентября. Позже может быть подтоплена пойма реки. Объявлен I уровень опасности – желтый.

В мае 2019 года из-за наводнений в Ивано-Франковской и Закарпатской областях были подтоплены десятки домов и дворов, сельскохозяйственные угодья и пастбища.

3 мая 2021 года во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг, обошлось без пострадавших.

Сегодня по всей Украине из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в некоторых местах – 25-30 м/с.

Виктория Найдёнова

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