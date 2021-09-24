UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Западный Буг может выйти из берегов – во Львовской области ожидают подтоплений

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 16:05
Западный Буг может выйти из берегов – во Львовской области ожидают подтоплений - Фото
Наводнение на западе Украины, июнь 2020 года (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня и на выходных ожидаются подтопления из-за повышения уровня воды в реке Западный Буг во Львовской области. Об этом сообщает официальный сайт Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

24 – 26 сентября на реке Западный Буг возле Каменки-Бугской Львовской области ожидают подъема воды на 0,1 – 0,3 м над уровнем по состоянию на 08:00 24 сентября. Позже может быть подтоплена пойма реки. Объявлен I уровень опасности – желтый.

  • В мае 2019 года из-за наводнений в Ивано-Франковской и Закарпатской областях были подтоплены десятки домов и дворов, сельскохозяйственные угодья и пастбища.
  • 3 мая 2021 года во Львовской области обрушился мост через реку Западный Буг, обошлось без пострадавших.
  • Сегодня по всей Украине из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в некоторых местах – 25-30 м/с.
Виктория Найдёнова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Укргидрометцентр Западный Буг паводки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 