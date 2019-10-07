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Зеленский требует в срок автомост в Станице и хочет ремонта дорог

Зеленский требует в срок автомост в Станице и хочет ремонта дорог - Фото
Фото: пресс-служба президента
07.10.2019, 13:25

Новый указ президента касается Генштаба, местной облгосадминистрации и Кабмина

Президент Владимир Зеленский опубликовал указ о "безотлагательных мерах" по восстановлению до 27 ноября разрушенного моста через Северский Донец и обустройству КПВВ Станица Луганская. Указ №738/2019 размещен на сайте главы государства.

В частности, Генштабу и Луганской облгосадминистрации приказано:

- наладить эффективное взаимодействие вовлеченных в ремонтно-восстановительные работы субъектов;
- обеспечить доступ исполнителей работ на объекты и их безопасность;
- обеспечить круглосуточную охрану и освещение мест хранения стройматериалов, привлеченных к работам авто и спецтехники;
- вовремя выполнить работы по монтажу временного пешеходного моста;
- обеспечить бесперебойную работу КПВВ.

Исходя из текста указа, Кабмин должен также "безотлагательно принять меры" по:

- четкому нормированию вопросов обустройства, содержания и функционирования КПВВ, проработав вопрос о целесообразности их обустройства, содержания и обслуживания определенным центральным органом исполнительной власти;
- проработке вопроса об упрощении въезда лиц и перемещения товаров на территорию ОРДЛО и оттуда, а также организации на КПВВ медпомощи, помощи в передвижении лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам;
- ремонту автодорог Старобельск-Счастье и Северодонецк-Новоайдар.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

4 октября ввели в эксплуатацию временный обходной мост в Станице.

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