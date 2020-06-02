Коронавирус. День в реанимации украинской больницы: тяжелое видео Радио Свобода

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Команда проекта #вУкраине получила редкий доступ в "красную зону" и провела день в реанимации областной больницы, где лежат больные COVID-19

Как выглядит реанимация в украинских больницах во время коронавирусной эпидемии, как лечат заболевших этой новой болезнью и в каких условиях медикам приходится противостоять SARS-CoV-2, показали в сюжете из "красной зоны" инфекционного отделения журналисты Радио Свобода.

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Видео снято в Черновцах.

"В каких условиях работают медики в переполненном пациентами отделении? Как там умирают и как выздоравливают больные коронавирусом?" - подписано видео.

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Черновицкая область - практически эпицентр эпидемии в стране: там наибольшее количество заболевших (3410 на 2 июня) на область с наименьшей территорией. Первый случай заболевания в стране произошел 3 марта именно там.

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Теги: реанимация, больница, медик, буковина, сюжет, черновцы, эпидемия, коронавирус, COVID-19, ИВЛ
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