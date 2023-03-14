На границе со страной-союзницей российских оккупантов Беларусью Силы обороны Украины провели учения "в максимально приближенных к боевым условиях". Их ход контролировал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Чтобы бойцы, кто без боевого опыта, испытали частично "атмосферу войны", антураж обеспечивали ветераны-инструкторы.

По словам Наева, чтобы быть психологически готовыми к ведению современного боя, "нужно качественно готовиться: бойцы должны реагировать на взрывы и стрельбу, командир – быстро принимать решения и вести за собой людей".

В командовании ОС уточнили, что учения прошли на границе с Беларусью.

Пограничники Беларуси неоднократно для пропагандистских СМИ страны жаловались на "оскорбительные" и "угрожающие" жесты украинских военных.

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Євген Пилипенко

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