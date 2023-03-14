На границе со страной-союзницей российских оккупантов Беларусью Силы обороны Украины провели учения "в максимально приближенных к боевым условиях". Их ход контролировал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Чтобы бойцы, кто без боевого опыта, испытали частично "атмосферу войны", антураж обеспечивали ветераны-инструкторы.
По словам Наева, чтобы быть психологически готовыми к ведению современного боя, "нужно качественно готовиться: бойцы должны реагировать на взрывы и стрельбу, командир – быстро принимать решения и вести за собой людей".
В командовании ОС уточнили, что учения прошли на границе с Беларусью.
Пограничники Беларуси неоднократно для пропагандистских СМИ страны жаловались на "оскорбительные" и "угрожающие" жесты украинских военных.
- В начале весны 2023 года разведка сообщила, что Россия готовит провокацию на границе с Беларусью, привлекли топ-пропагандистов.
- 13 марта беларуский диктатор Лукашенко поехал в Иран и договорился о сотрудничестве с обходом санкций.
- Лидер оппозиции в изгнании Тихановская заявила, что Беларусь "полностью оккупирована РФ".
- Весеннее интервью LIGA.net с послом Украины в Беларуси.
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