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На Херсон. Штурм ВСУ и изгнание пехоты россиян с позиций у поселка сняли на дрон – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 11:11
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Подразделение аэроразведки Terra показало видео штурма позиций российских оккупантов в населенном пункте на южном фронте, снятое с высоты птичьего полета. Ролик выложен в их YouTube-канале.

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На видео – неназванный поселок и его окрестности на Херсонском направлении.

Аэроразведка в этом ролике сопровождает наступление бронегруппы и авиации Вооруженных Сил Украины, обеспечивая командиров подразделений информацией и предоставляя координаты для ударов артиллерии по вражеским целям.

В итоге пехота россиян убегает с позиций.

Бойцы работают с мощным мультироторным дроном DJI Matrice 300.

Смотрите видео: Дрон снял атаку ВСУ и танковый обстрел россиянами своих же позиций

Євген Пилипенко
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война дрон разведка штурм аэроразведка южный фронт
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