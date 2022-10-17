Подразделение аэроразведки Terra показало видео штурма позиций российских оккупантов в населенном пункте на южном фронте, снятое с высоты птичьего полета. Ролик выложен в их YouTube-канале.
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На видео – неназванный поселок и его окрестности на Херсонском направлении.
Аэроразведка в этом ролике сопровождает наступление бронегруппы и авиации Вооруженных Сил Украины, обеспечивая командиров подразделений информацией и предоставляя координаты для ударов артиллерии по вражеским целям.
В итоге пехота россиян убегает с позиций.
Бойцы работают с мощным мультироторным дроном DJI Matrice 300.
- На видео от ВСУ видно удар сверху: "охотники" на пикапе уничтожили российский танк на ходу.
Смотрите видео: Дрон снял атаку ВСУ и танковый обстрел россиянами своих же позиций
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