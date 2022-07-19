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Ракетный террор. Россия ударила "калибрами" по селу в Одесской области: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2022, 18:09
Скриншот
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Объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга Украины показал, куда попали российские высокоточные крылатые ракеты "Калибр" в Одесской области. На видео жительница одного из поселков рассказывает, как оккупанты били по частному сектору.

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В мэрии Одессы пишут, что россияне, "теряя логистику и резервы, не создают ударных группировок и пытаются держать основной формой ведения боя дистанционные обстрелы".

По данным властей, в течение ночи армия РФ атаковала область семью ракетами из акватории Черного моря: одну сбила противовоздушная оборона, остальные шесть попали в село. Там разрушены и загорелись пять домов, пострадали школа, дом культуры, несколько других частных построек и автомобили.

Пострадали шесть гражданских лиц, из них один новорожденный ребенок. Женщина на видео рассказывает, как все происходило и как она увидела летящую к их дому ракету.

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Евгений Пилипенко
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