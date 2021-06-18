Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила экологическую катастрофу под Винницей, раскрыв несанкционированное захоронение опасных отходов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе утверждают, что руководство одного из винницких предприятий несанкционированно закапывало почти 500 тонн токсинов ежемесячно на открытой местности неподалеку от населенных пунктов.

По предварительным данным следствия, украинская компания заключила договор с российской об очистке глицерина и вывозе готовой продукции в РФ.

Однако фигуранты дела не утилизировало вредные производственные вещества как это было оговорено, а для получения сверхприбыли тайно и без разрешения вывозили их на арендованный у государства участок за пределами Винницы, пишет СБУ.

По данным спецслужбы, так происходило несколько лет, объемы отходов постоянно наращивались, что могло стать причиной экологической катастрофы.

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В СБУ пишут, что в пробах с мест захоронения отходов обнаружены химические элементы, которые загрязняют подземные воды и грунты. Специалисты госэкоинспекции зафиксировали масштабы загрязнения и другие нарушения законодательства, отмечают в спецслужбе.

Сообщается, что открыто уголовное дело по статье об экоциде. Во время обысков у фигурантов обнаружили документальные и черновые записи, а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. В судебном порядке решается вопрос о приостановке деятельности предприятия.

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Марк Сировой

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