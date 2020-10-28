СМИ: На рынке в Одессе произошли столкновения предпринимателей со спецназом СБУ – видео

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По данным местных СМИ, турецкая община пыталась не допустить изъятие СБУ товара соотечественника

Вчера вечером на рынке Седьмой километр в Одессе  произошли столкновения между предпринимателями и спецназом Службы безопасности Украины Альфа. Об этом сообщает местное издание Думская.

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По данным источника, турецкая община пыталась заблокировать на рынке оперативников и спецназовцев, когда те пытались изъять товар их соотечественника на основании решения Киевского райсуда Одессы по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

В Думской пишут, что в деле изначально фигурировал бизнесмен не-турецкого происхождения с китайским поставщиком. Однако в него включили и ряд других бизнесменов, работающих с тем же поставщиком, а также – выходца из Турции, который, по данным источника, торговал лишь турецкими тканями. 

"Предприниматель, у которого хотели забрать ткани, собирался совершить акт самосожжения – облился бензином. К счастью, его удержали. Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь, – сказал изданию очевидец происходящего.

После попытки самосожжения мужчине стало плохо, его забрала скорая, пишут в издании.

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Отмечается, что члены турецкой общины требовали оставить товар под ответственное хранение, поскольку опасались, что он пропадет после изъятия. По данным очевидцев, в один момент СБУ якобы согласились на условия и начали разгружать товар, однако, когда бизнесмены расслабились, спецназ растолкал блокирующее выезд автомобили и тех, кто пытался сопротивляться. Несколько человек пострадали, трое задержаны.

Источник пишет, что после инцидента на рынке остались несколько сотрудников СБУ и продолжили изымать товар, но начали делать это с описью. До этого процедура якобы не соблюдалось, сообщают в издании.

LIGA.net направила запросы о комментарии в СБУ и полицию.

  • 2 июня в Одессе на рынке Седьмой километр произошел конфликт со стрельбой. По данным полиции, в магазин тканей зашли неизвестные в масках и начали стрелять в сторону сотрудников заведения. Ранения получили двое мужчин.

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Теги: 7 километр, сбу, одесса, столкновение, рынок, спецназ, Альфа
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